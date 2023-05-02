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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلامي صيني: بكين تدافع عن السلام في العالم .. فيديو

الصين
الصين

قال نادر رونج، الإعلامي الصيني، إن الصين تمارس دورا مهما في الدفاع عن الاستقرار والسلام في العالم، مضيفا أنها "تتحمل مسؤوليتها كدولة كبيرة وكعضو دائم في مجلس الأمن".

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي لبرنامج "مطروح للنقاش" المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الصين تلعب دور الوساطة بين جميع دول العالم التي تتمثل في مواجهة التحديات واستعادة السلام والاستقرار على الحدود الصينية.

وأوضح أن الغرض من التزام بكين الحياد الدولي، قائلا : دون الاستقرار والسلام لن يكون هناك تطور اقتصادي، ففي هذا الجانب هناك ترابط بين المسألتين السياسية والاقتصادية.

وأضاف: "الصين لديها القدرة للقيام بدور الوساطة وإعادة السلام وهذا يتفق مع مصالح دول العالم ومصلحة بكين".

إعلامي صيني الحدود الصينية السلام فى العالم القاهرة الإخبارية مواجهة التحديات

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