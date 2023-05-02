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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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دفاع البرلمان: منح الجنسية المصرية لن يكون على حساب الأمن القومي

اللواء إبراهيم المصري
اللواء إبراهيم المصري

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بموافقة المجلس على قانون الجنسية المصرية، محذرا من أن هناك جماعة تحاول أن تشوه كل شيء إيجابي للدولة المصرية، مشددًا على أن الدولة المصرية فيها مؤسسات وأجهزة معنية بالفحص وتطمئن الجمهور بأن القانون لن يمنح الجنسية لأي شخص حتى لو ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري، لكن هذا الأمر سيأتي وفقا لضوابط ولن يكون على حساب الأمن القومي المصري.

دفاع البرلمان: قانون الجنسية المصرية رائع ومناسب للجمهورية الجديدة

 

وأضاف "المصري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc": "الأجهزة المصرية تعمل بمعايير عالمية، كما أن تسهيلات الحصول على الجنسية المصرية في التعديلات القائمة في هذا القانون لن تكون على حساب الأمن القومي المصري لأنه خط أحمر وتحت دراسة مستفيضة".

 

ضوابط للحصول على الجنسية المصرية

 

وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: "وضعنا ضوابط فيما يتعلق بالمبالغ والاشتراطات للراغبين من الأجانب في الحصول على الجنسية المصرية، فلو أن شخصا سيشتري عقارا لا يقل ثمنه عن 300 ألف دولار يمكنه الحصول على الجنسية المصرية ولكن سيتم ذلك وفقا لبعض الضوابط، أو يمكن الدخول في مشروع استثماري لا يقل عن 350 ألف دولار أمريكي مقابل 100 ألف دولار يتم تخصيصها كايرادات لا تُرد".
 

الأمن القومي قانون الجنسية المصرية اللواء إبراهيم المصري قصواء الخلالي لجنه الدفاع والامن القومى مجلس النواب

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