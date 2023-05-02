عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو الغيط: السودان استضاف الطيارين المصريين على أراضيه قبل التجهيز لمعركة العبور

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الوضع الذي يمر به السودان قاس وخطير، فإن مصر والسودان هما إطاراستراتيجي واحد منذ عقود طويلة، حيث إن الكلية الحربية المصرية فى أزمة المواجهة المسلحة مع إسرائيل وحرب أكتوبر، انتقلت إلى السودان قائلا: "لا ينبغي أن ننسى كل هذا الكلام، فالمجتمع السوداني حمى واحتضن أولاد مصر".

 

وذكر "أبو الغيط " خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسي أن القاذفات الثقيلة المصرية وهي السوفيتية الصنع ضربت القواعد الإسرائيلية الاستطلاعية في عمق سيناء يوم 6 أكتوبر 1973، وأخذت القاذفات المصرية قاعدة وادي سيدنا والقواعد السودانية للتدريب والحماية فى الفترة من 69 وحتى 73، والسودان استضاف الطيارين المصريين على أراضيها قبل التجهيز لمعركة العبور.

 

مصر والسودان مملكة واحدة


وأوضح الأمين العام جامعة الدول العربية، أن مصر تاريخيا استضافت أهل جنوب السودان، وأهل الجنوب هم جزء من مصر وكما تسمي "مملكة مصر والسودان".

 

وأشار "أبو الغيط" إلى دور الجامعة العربية تجاه أزمة السودان، أنها اجتمعت ثاني يوم من الصدام فى السودان، اجتمع مجلس المندوبين بناء على طلب مصري سعودي تحت رئاسة مصرية.

 

 

 

ابو الغيط جامعة الدول العربية إسرائيل إطارأستراتيجي واحد على مسئوليتي القاذفات الثقيلة المصرية القواعد الإسرائيلية مملكة مصر والسودان السودان الطيارين المصريين معركة العبور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن العقوبات الموقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

يتراجع عن موقفه.. أول تعليق من الغندور على مشاركة بيراميدز في السوبر

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

حكاية سوبر حائر| الحرمان وغرامة 1.5 مليون جنيه في انتظار الزمالك.. وهذه حقيقة تدخل رئيس الأهلي

ارتجاج في المخ.. علقة موت لممثل شهير داخل أحد المطاعم.. فيديو

عاجل.. أحمد شوبير يكشف هوية منافس الأهلي في كأس السوبر المصري

يستاهل إللي بيحصل فيه.. نجم الزمالك يفتح النار على بيراميدز

ترشيحاتنا

الأهلي يحسم موقفه من رحيل نجمه إلى الخليج.. تفاصيل

أرسنال يحسم ديربي لندن بثلاثية في شباك تشيلسي ويعود لصدارة الدوري الإنجليزي

قصف بخمسة صواريخ.. طيران الاحتلال الإسرائيلي يهاجم عدة مواقع في قطاع غزة

منعرفش انسحب ولا اعتذر|تعليق مثير من اتحاد الكرة بشأن مشاركة الزمالك بالسوبر

هل الكسوف والخسوف من آيات يوم القيامة ؟ دار الإفتاء تجيب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 3 مايو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو إنتي عروسة.. كيفية تقشير الركب والأكواع ؟

كيف تعرف بأنك تتعرض للإصابة بالنوبة القلبية؟.. أعراض صادمة

بعد وفاة الفنان مصطفى درويش.. علاقة صادمة بين قلة النوم وأمراض القلب

4 أنواع مختلفة لمرض الربو .. اكتشفها

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ