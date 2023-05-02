أبو الغيط: السودان استضاف الطيارين المصريين على أراضيه قبل التجهيز لمعركة العبور

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الوضع الذي يمر به السودان قاس وخطير، فإن مصر والسودان هما إطاراستراتيجي واحد منذ عقود طويلة، حيث إن الكلية الحربية المصرية فى أزمة المواجهة المسلحة مع إسرائيل وحرب أكتوبر، انتقلت إلى السودان قائلا: "لا ينبغي أن ننسى كل هذا الكلام، فالمجتمع السوداني حمى واحتضن أولاد مصر".

وذكر "أبو الغيط " خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسي أن القاذفات الثقيلة المصرية وهي السوفيتية الصنع ضربت القواعد الإسرائيلية الاستطلاعية في عمق سيناء يوم 6 أكتوبر 1973، وأخذت القاذفات المصرية قاعدة وادي سيدنا والقواعد السودانية للتدريب والحماية فى الفترة من 69 وحتى 73، والسودان استضاف الطيارين المصريين على أراضيها قبل التجهيز لمعركة العبور.

مصر والسودان مملكة واحدة



وأوضح الأمين العام جامعة الدول العربية، أن مصر تاريخيا استضافت أهل جنوب السودان، وأهل الجنوب هم جزء من مصر وكما تسمي "مملكة مصر والسودان".

وأشار "أبو الغيط" إلى دور الجامعة العربية تجاه أزمة السودان، أنها اجتمعت ثاني يوم من الصدام فى السودان، اجتمع مجلس المندوبين بناء على طلب مصري سعودي تحت رئاسة مصرية.