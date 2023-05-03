نشرة الحوادث: خطوات استخراج رخصة إلكترونيا.. اعرف أماكن الرادارات.. وتفاصيل جريمة الترزي

نشر قسم الحوادث بصدى البلد عددا من الأخبار الهامة من بينها

خطوات استخراج رخصة قيادة إلكترونية

في إطار تطوير المنظومة المرورية بوزارة الداخلية لتسهيل استخراج رخص القيادة الكترونياً لتوفير الوقت والجهد ، يمكن للأفراد الحصول على رخصة قيادة إلكترونية من خلال الخطوات التالية:

https://www.elbalad.news/5750691

تعرف علي رادارات المرور الجديدة

تستخدم في مصر تقنيات رادارات المرور لرصد وتسجيل المخالفات المرورية على الطرق السريعة والشوارع والمحاور الرئيسية.

وتتمثل هذه التقنيات في استخدام أجهزة الرادار للكشف عن المركبات التي تتجاوز السرعة المحددة وتسجيل صورة للمركبة ورقم لوحة التسجيل.

وتستخدم المصالح المختصة في مصر أنواعًا مختلفة من رادارات المرور، بما في ذلك الرادارات الثابتة والمتنقلة.

https://www.elbalad.news/5750743

تفاصيل جريمة ترزي الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل مصرع سائق على يد زوج شقيقته بسبب خلافات بينهما في الوراق

https://www.elbalad.news/5750749

وزير العدل الانتهاء من اعداد قانون المرافعات الجديدة

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، الانتهاء من صياغة مبدئية لقانون المرافعات الجديد والذي يواكب أحدث المعايير الدولية من ناحية إدارة الدعوى وتنفيذ الأحكام.

وكشف وزير العدل، عن الإنتهاء كذلك من قانون المطالبات البسيطة للحيلولة دون تكدس الدعاوى أمام القضاء.

https://www.elbalad.news/5750915