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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كان بيتخانق مع مراته قتل أخوها.. تفاصيل جريمة ترزي الجيزة

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل مصرع سائق على يد زوج شقيقته بسبب خلافات بينهما في الوراق.

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تفاصيل مقتل سائق على يد ترزي في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة أفاد بورود إشارة من المستشفى بوصول شخص أربعيني مصاب بطعنة في الرقبة وتوفى أثناء إسعافه، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

بالإنتقال والفحص، تبين من تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة زوج شقيقة المجني عليه يعمل ترزي 40 سنة، حيث تعدى على المجني عليه مستخدما آلة حادة، وفر هاربا بسبب الخلافات بين شقيقته والمتهم «زوجها».

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة تفصيليا، وتحرر المحضر اللازم وجرى استكمال الإجراءات القانونية.

الجيزة مديرية امن الجيزة أخبار الحوادث سائق جريمة الوراق

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