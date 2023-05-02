اختلست 90 الف جنيه من العملاء.. ضبط موظفة بمكتب بريد في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط موظفة بمكتب بريد المنيرة لاختلاسها أموال من حسابات العملاء.

ضبط موظفة بمكتب بريد في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بلاغا أفاد بقيام موظفة بمكتب بريد المنيرة باختلاس مبالغ مالية من حسابات عملاء التوفير، أثناء عملها في المكتب، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

وشكلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين قيام موظفة عمرها 50 عام، بمكتب بريد المنيرة في شمال الجيزة، باختلاس مبلغ 90 ألف جنيه من أموال حسابات عملات التوفير، أثناء عملها في مكتب البريد.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبطها وبمواجهتها اقرت بارتكابها الواقعة تفصيليا وقيامها باختلاس مبلغ 91 ألف جنيه ثم رد ألف جنيه مرة أخرى وعدم تمكنها من سداد باقي المبلغ، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وجرى استكمال الاجراءات القانونية.