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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد| حريق هائل في مصنع تنر بالجيزة.. وفرق الإطفاء تتمكن من إخماده

حريق مصنع تنر الجيزة
حريق مصنع تنر الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من السيطرة على حريق مصنع تنر على طريق برطس بمنطقة المنصورية.

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اندلاع حريق في مصنع تنر بـ الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة أفاد باندلاع النيران في مصنع على طريق برطس بمنطقة المنصورية، وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث.

حريق مصنع تنر الجيزة
حريق مصنع تنر الجيزة

 

حريق مصنع تنر الجيزة
حريق مصنع تنر الجيزة

السيطرة على حريق مصنع تنر الجيزة

ونجحت فرق إطفاء الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده، وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب في مصنع تنر على طريق برطس بمنطقة المنصورية.

وأجرت أجهزة أمن الجيزة، كردون أمني حول المصنع وجاري إجراء عمليات التبريد داخل المصنع لمنع تجدد النيران.

الجيزة حريق مديرية امن الجيزة أخبار الحوادث حريق مصنع تنر

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