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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ترتدي كامل ملابسها.. العثور على جثة سيدة في حديقة بـ الشيخ زايد

جثة سيدة - ارشيفية
جثة سيدة - ارشيفية

جثة سيدة الشيخ زايد.. تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف لغز العثور على جثة سيدة مجهولة داخل حديقة بالقرب من كمبوند بمنطقة الشيخ زايد.

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جثة سيدة تثير الرعب في حديقة بالشيخ زايد

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة أفاد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل حديقة بالقرب من كمبوند في منطقة الشيخ زايد، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

التحريات: جثة سيدة الشيخ زايد ترتدي ملابسها

بالانتقال والفحص، كشفت معاينة أجهزة أمن الجيزة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثة سيدة في العقد الخامس من العمر في حديقة بمنطقة الشيخ زايد ترتدي كامل ملابسها ولا توجد بها إصابات ظاهرية، ولا يوجد برفقتها ثمة أوراق للاستدلال على هويتها.

تحرر المحضر اللازم وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، وجرى استكمال الاجراءات القانونية ومراجعة كاميرات المراقبة.

الشيخ زايد جثة سيدة جثة حديقة الشيخ زايد الجيزة مديرية امن الجيزة

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