للمرة الأولى من 4 عقود|طائرة سيدات الزمالك تتوّج بكأس مصر على حساب الأهلي

توّج الزمالك بلقب كأس مصر للكرة الطائرة للسيدات، بعد على الأهلي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في المباراة الثانية في سلسلة نهائي كأس الطائرة للسيدات "بيست أوف 3".

وجددت سيدات الزمالك بذلك انتصارهن على سيدات الأهلي، بعد ما حسمن المباراة الأولى لصالحهن بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

ورغم أن سيدات الأهلي حسمن الشوط الأول بنتيجة 25-22، إلا أن سيدات الزمالك عادلن النتيجة بالفوز بالشوط الثاني بنتيجة 25-20.

وفي الشوط الثالث، أحكمت سيدات الزمالك قبضتهن على الشوط، ليحسمنه لصالحهن بفارق كبير وصل إلى 25-12.

وفي الشوط الرابع، نجحت سيدات الزمالك في حسمه بنتيجة ، ليتمكن من تحقيق الانتصار في المباراة، ويُتوجن بلقب الكأس.

وهذه هي المرة الأولى، التي تتوج فيها سيدات الزمالك بلقب كأس الطائرة للسيدات منذ نحو 4 عقود، وتحديدًا منذ عام 1984.