بالصور والفيديو.. شاطئ بشرم الشيخ يربي الحمام لمكافحة الغربان

لجأ أحد شواطئ مدينة شرم الشيخ لرعاية الحمام والطيور و جذبها بتقديم الماء و الحبوب لها ورعايتها حتى أصبحت أسراب كبيرة تجذب السياح من أجل مكافحة الغربان التي تنتشر في كثير من مدن جنوب سيناء .



وقد رصدت كاميرا موقع " صدي البلد " الإخباري أسراب الطيور التي تتجمع بشاطئ " تراسينا " بعد أن وفر لها الشاطئ المياه والحبوب وتجمع الحمام في منظر رائع جذب السياح لمشاهدته .



وقال الشيف عبده عبد العاطي حسن مدير الشاطئ العام " تراسينا " إنهم قدموا الرعاية للحمام والطيور المهاجرة من مياه وحبوب اشعر الحمام بالأمان فتجمع من كل مكان مشيرا إلي إن الشاطئ قام بذلك لان الحمام يطرد الغربان السوداء التي بدأت تكثر علي الشاطئ ولم تفلح محاولات مكافحته إلا بالحمام الذي تجمع في المكان .



وتابع الشيف عبده حسن ان الحمام اصبح مصدر جذب للسياح للذين يلتقطون الصور معه ويقدموا له الحبوب ويجعلهم سعداء مشيرا إلي إن الحمام رمز السلام في مدينة السلام " شرم الشيخ ".





الحمام والطيور تتجمع

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