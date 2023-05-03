بـ صواريخ عديدة.. ما المواقع المستهدفة من إسرائيل في غزة؟

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية فجر الأربعاء، سلسلة غارات على عدد من المواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وألحقت دمارا وخرابا فيها وبممتلكات المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بخمسة صواريخ على الأقل موقعا شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين المجاورة.

كما قصفت طائرات الاحتلال موقعا غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع، وألحقت به دمارا وبممتلكات المواطنين المجاورة.

وفي وقت لاحق، قصفت طائرات الاحتلال موقعا في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، كما استهدفت موقعا آخر غرب مدينة خان يونس، وأرض خالية شرق مدينة غزة.

وتجوب طائرات الاحتلال الحربية مختلف أجواء القطاع وعلى ارتفاعات منخفضة.

وتجدد قصف طائرات الاحتلال عقب منتصف الليلة، حيث استهدفت الغارات مواقعا غرب بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وشرق مدينة غزة، وشمال غرب مدينة غزة.