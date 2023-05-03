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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيريرا السبب.. أسامة نبيه يكشف عن قراراته الخاطئة في الزمالك

أسامة نبيه
أسامة نبيه

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي تعليق المدرب أسامة نبيه عن نتائج للزمالك في الفترة الأخيرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

 

وكتب مهيب عبد الهادي: "قال أسامة نبيه: جالي اكتئاب من نتائج الزمالك مع فيريرا.. واعترف اني اخدت قرار غلط بسببه".

 

ويذكر أنه قد شهدت الساعات الأخيرة فى أزمة مباراة السوبر المصري المقرر لها الجمعة المقبل كواليس مثيرة انتهت بتحديد طرفى المباراة بين الأهلي و بيراميدز بعد اعتذار الزمالك رسميا عن خوض المباراة بسبب أزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا .

وكشفت مصادر خاصة لـ " صدى البلد " الكواليس الكاملة فى الساعات الأخيرة وتحديدا بعد بيان الزمالك أمس واعلانه اعتذاره دون إخطار اتحاد الكرة باى خطابات رسمية بالاعتذار .

 

 

البداية كما كشفتها المصادر أن اتحاد الكرة أجرى اتصالات مكثفة مع أكثر من ناد فى مقدمتهم بيراميدز وفقا للائحة البطولة ثم طلائع الجيش ثم نادى فيوتشر وتم الحصول على موافقة طلائع الجيش و فيوتشر ولم يبد بيراميدز أو موافقات فى بداية الأمر .

 

وأضافت المصادر : الاتصالات تمت بين مسئولي الاتحاد وبيراميدز وطلب بيراميدز تأجيل المباراة 24 ساعة وهو ما قوبل بالرفض بسبب التجهيزات التى تمت فى أبو ظبى إلى أن تدخل ملاك نادي بيراميدز ووافقوا على خوض المباراة وأبلغوا الجهاز الفنى واللاعبين بالسفر الى أبو ظبى للمشاركة فى البطولة .

 

ومن المقرر أن يسافر فريق بيراميدز إلى الإمارات غدا لخوض مباراة السوبر أمام الأهلي مساء الجمعة.

 

الإعلامي مهيب عبد الهادي الزمالك اسامه نبيه

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