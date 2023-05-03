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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الملك تشارلز يتلقى صفعة من البريطانيين في يوم تتويجه.. ما الأمر؟

الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث

تلقى الملك تشارلز الثالث، صفعة كبيرة حيث تعهد الملايين من البريطانيين بالانصراف وتخطي مراسم تتويجه المقررة يوم 6 مايو الجاري.

 

وحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، ذكر استطلاع لـ YouGov، أنه قد يخطط 21.8 مليون شخص لتجنب الاحتفالات في هذا اليوم الكبير.

 

وكشف الاستطلاع أن 41 في المائة من آلاف البالغين في بريطانيا الذين تم سؤالهم بشأن خطط التتويج أكدوا أنهم لن يحتفلوا بالتتويج، فيما لم يقرر 21 في المائة بعد ما يفعلونه.

 

وفي الوقت نفسه، فإن 39 في المائة فقط من البالغين لديهم خطط للاحتفال بتتويج الملك، وفقًا للمسح الذي أجرته وكالة تسويق تجربة العملاء Gekko.

 

وذكر البريطانيون الذين لن يحتفلوا بالتتويج ما سيفعلوه هذا اليوم، فيميل 36 في المائة لرؤية أسرهم وأصدقائهم، في حين قال 17 في المائة إنهم يخططون للذهاب للتسوق بدلاً من ذلك، ويخطط 36 في المائة أخرى للعمل أو قضاء بعض الوقت في المنزل لأداء الأعمال المنزلية.

 

يذكر أن باتريك جيفسون السكرتير الخاص السابق للأميرة الراحلة ديانا، أكد أن شبحها سيخيم فوق الملك تشارلز وزوجته كاميلا خلال حفل التتويج لأن شعبيتها "تفوقت" عليهما.

 

وأضاف جيفسون لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية "لقد أرسل القصر تذكيرًا بالتحفظات التي يشعر بها العديد من رعايا الملك. ومؤخراً، كشف استطلاع رأي شامل عن المواقف تجاه العائلة المالكة، لتتقدم الأميرة ديانا".

 

ولفت "يبدو أن العهد الجديد - مثل زواج ديانا - سيظل مكتظًا بعض الشيء.. وكان الأمر الأكثر إثارة للقلق لدى استراتيجيي التتويج هو اكتشاف أن تسمية كاميلام ملكة "تمت الموافقة عليها بنسبة 14 في المائة فقط".

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