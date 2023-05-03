الجيش الإسرائيلي يزعم تدمير مقرات وأنفاق ومخازن أسلحة للمقاومة بغزة

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيانًا حول قصف طائراته الحربية والمروحية لأهداف داخل قطاع غزة.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن طائرات حربية ومروحية إسرائيلية، هاجمت نفقًا وموقع لتخزين الأسلحة ومجمعات وقاعدة عسكرية تابعة لحركة حماس في غزة.

وأشار المتحدث إلى أنه تم قصف مجمعًا عسكريا كان بمثابة معسكر تدريب لعناصر خط إنتاج حماس ومستودعًا للأسلحة ومجمعين عسكريين، كما تم استهداف موقعين عسكريين أحدهم يتبع للكوماندوز البحري التابع لكتائب القسام، وأيضًا نفقًا تحت الأرض. - على حد قوله -



وفي ذات السياق أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عددًا من الرشقات الصاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة، أصابت بعضها تجمعات وأماكن سكنية وصناعية.