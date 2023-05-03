عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احذر..غرامة 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة فى قانون المرور

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

وضع قانون المرور ، مجموعة من الغرامات المالية الجديدة، على مخالفات المرور، تبدأ من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه.

ويعتبر قانون المرور من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب بهدف إعادة الإنضباط المرورى إلى الشارع المصرى فى ظل حالة الإنفلات المرورى.

غرامات مالية على المخالفات المرورية

غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه.

2000 جنيه لـ :-

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه.

ـ مخالفة الإضرار البيئي.

- مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار.

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

قانون المرور مخالفات المرور غرامات مالية رجال المرور الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

جريمة هزت الرأي العام بالشرقية|المتهم بالاعتداء على ابنته عدة مرات يروي تفاصيل مأساوية

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

إيقاف النشاط الرياضي| محامٍ إيطالي يصدم الجميع بشأن شكوى الزمالك للفيفا

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

ضياء رشوان يكشف: المفرج عنهم سيشاركون في الحوار الوطني.. والانتخابات الرئاسية بإشراف قضائي كامل

لأول مرة.. إمام عاشور يرد على أنباء مفاوضاته مع الأهلي

ترشيحاتنا

حكم صلاة المرأة في بيتها مقتدية بجماعة المسجد.. أمين الفتوى: يجوز بشرطين

مواصفات إم جي HS بعدما تخطت المليون جنيه| صور

خبيرة في البيت الأبيض تحذر من رفع أسعار الفائدة على البنوك

خلال زيارته «تاج محل»| مفتي الجمهورية: مشاهدة الآثار مشروعة ولا يحرِّمها الدين

من العاصمة الإدارية.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لبحث ملفات مهمة

جهاز مدينة القاهرة الجديدة يُكرم الموظف المثالي عن شهر أبريل 2023 تقديراً للجُهد والعطاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنرجع للكمامات تاني.. متحور أركتوروس الجديد يثير القلق| اعرف أعراضه

لن يحلها الكثيرون.. 13 حيوانا مخفيا في صورة الوهم البصري للفيل

ازاي نحمي أنفسنا من نزلات البرد؟.. نصائح هامة

عوائد مرتفعة ومميزات بالجملة.. تفاصيل أحدث شهادة ادخار في مصر

فيديو

دكتورة محترمة بنت أصول.. موقف لـ بلوجر شهيرة يثير الإعجاب| شاهد

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ