البنك المركزي: تحسن مستويات عجز ميزان المعاملات الجارية لـ 1.8 مليار دولار في 6 شهور

تحسنت مستويات عجز حساب المعاملات الجارية في النصف الأول من العام المالي الجاري لـ 1.8 مليار دولار بعد أن كان 7.8 مليارا في نفس الفترة المناظرة من العام السابق بمقدار تحسن قدره 77.2% بقيمة 6 مليارات دولار.





قال البنك المركزي المصري عبر تقرير أداء ميزان المدفوعات عن الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام المالي الجاري، أن تحسن عجز الميزان المعاملات الجارية، جاء نتيجة لتراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 28.4% بما بساوي 6.2 مليار دولار ليصل 15.5 مليار دولار.



وحقق ميزان الخدمات فائضا نظرا لنمو الايرادات السياحية وحصيلة رسوم العبور في قناة السويس.

وحقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بقيمة 2.8 مليار دولار.



وارتفع صافي الاستثمار الاجنبي المباشر لمصر نهاية النصف الأول من السنة المالية الحالية ليسجل 5.7 مليار دولار في مقابل شهدت الاستثمار في الاوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج 3 مليارات لتسفر التطورات خلال الفترة المذكورة عن وجود فائض طلي في ميزان المدفوعات بقيمة 599.1 مليون دولار