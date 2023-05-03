البنك المركزي: تراجع تحويلات المصريين بالخارج بمقدار 3.6 مليار دولار خلال عام

تراجعت مستويات تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام المالي الجاري بمقدا 23% علي أساس سنوي مسجلة 12 مليار دولار بتراجع قدره 3.6 مليار دولار عن الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري خلال تقرير أداء ميزان المدفوعات في النصف الأول من العام المالي الجاري، إلي ارتفاع مستويات عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 25.5% مسجلا 8.9 مليار دولار بعد أن كانت 7.1 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام المالي قبل الماضي.



وارتفعت مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2 مليار دولار مسجلة 9.6 مليار دولار في أول 6 شهور من العام المالي الجاري بعد أن كانت 7.6 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، لينعكس ذلك علي ارتفاع في كل من الفوائد المدفوعة من الدين الخارجي و الارباح المحققة للاستثمار الاجنبي المباشر في مصر.



وعلي نفس السياق ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 203.4 مليون دولار مسجلة 697.9 مليون دولار مقارنة بـ 494.5 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي نظرا لارتفاع الفوائد علي ودائع المقيمين بالخارج.

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