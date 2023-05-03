عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير مساعد أسيوط يتابع رصف شارع عمرم مكرم بحي غرب

أعمال رصف شارع عمر
أعمال رصف شارع عمر مكرم بمنطقة كوبري فيصل

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بالبنية الأساسية ومن بينها رفع كفاءة ورصف الشوارع والميادين لافتًا إلى إنه جاري استكمال رصف شارع عمر مكرم بمنطقة كوبري فيصل بحي غرب مدينة أسيوط ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022/2023 وطبقًا للخطة الموضوعة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل منوهًا إلى أهمية رفع مستوى الخدمات والمرافق وتقديم خدمات أفضل في القطاعات المختلفة وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية وشركات المرافق لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ الأعمال موجها قيادات المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء للمرور الميداني والمتابعة الدورية لأعمال الرصف التي يتم تنفيذها لضمان سير العمل والالتزام بالجداول الزمنية المقررة مع مراعاة تطبيق معايير الجودة والمواصفات الفنية مؤكا على مواصلة رصف الشوارع لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين وتيسير حركة المرور وتسهيل النقل والانتقال وفتح شرايين جديدة للتنمية.

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي نزلة الملك بساحل سليم

محافظ أسيوط: توريد 4176 طن قمح للشون والصوامع بالمراكز والقرى


وفي هذا الإطار تفقد عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة يرافقه عيون إبراهيم رئيس حي غرب أعمال الرصف الجاري تنفيذها بشارع عمر مكرم بمنطقة كوبري فيصل للاطمئنان على سير العمل وفقًا لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة وطبقاً للخطة الموضوعة للرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022/2023.
وأوضح السكرتير المساعد أن أعمال الرصف تتم بواسطة مشروع الرصف التابع للمحافظة بقيادة المهندس أسامة أحمد ونائبه المهندس أحمد جمال وفقًا لخطة المحافظة لتحسين حالة الطرق بالمراكز والأحياء لافتًا إلى إنه كلف عيون إبراهيم رئيس الحي ونائبيه كرم عبدالحفيظ وأشرف طنطاوي بالمتابعة والاشراف لمراحل الرصف أولاً بأول للانتهاء من تلك الأعمال في أسرع وقت ممكن طبقاً للمواصفات والمعايير المقررة مؤكداً على استمرار تنفيذ خطط الرصف بكافة المراكز والمدن والأحياء وتركيب البلدورات والانترلوك للارصفة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط رصف شوارع حي غرب أسيوط حي غرب أسيوط شارع عمر مكرم حي غرب أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

إيقاف النشاط الرياضي| محامٍ إيطالي يصدم الجميع بشأن شكوى الزمالك للفيفا

ضياء رشوان يكشف: المفرج عنهم سيشاركون في الحوار الوطني.. والانتخابات الرئاسية بإشراف قضائي كامل

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

جريمة هزت الرأي العام بالشرقية|المتهم بالاعتداء على ابنته عدة مرات يروي تفاصيل مأساوية

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يفاجىء مركز صحة الأسرة بقرية علوان لمتابعة سير العمل

محافظ أسيوط يتفقد حصاد محصول القمح بمركز أبوتيج

ترشيحاتنا

السوبر المصري.. الأهلي يخوض مرانه الثاني في الإمارات على ملعب الكريكت

عاجل|أبو ظبى الرياضي يكشف مصير تذاكر جماهير الزمالك بعد انسحابه من السوبر

خبير تعليم يوجه نصائح مهمة للتغلب على التوتر قبل وأثناء فترة الامتحانات

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

إطلاق نار داخل مدرسة في بلجراد والشرطة الصربية توقف تلميذاً

فلسطين توجه رسالة عاجلة إلى المجتمع الدولي بشأن تكرار جرائم إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور دنيا سمير غانم ونجوم مسرح مصر.. حفل زفاف المؤلف كريم سامي| صور

عملة بلاستيكية فئة الـ 20 جنيها.. موعد الطرح والتكلفة على الدولة| تفاصيل

بالأسود.. نوال الزغبي تتألق بفستان شفاف في حفل إيمي جالا بدبي   

سبب مذهل وراء إصدار جبل إيفرست أصواتا مرعبة بالليل

فيديو

دكتورة محترمة بنت أصول.. موقف لـ بلوجر شهيرة يثير الإعجاب| شاهد

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ