سكرتير مساعد أسيوط يتابع رصف شارع عمرم مكرم بحي غرب

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بالبنية الأساسية ومن بينها رفع كفاءة ورصف الشوارع والميادين لافتًا إلى إنه جاري استكمال رصف شارع عمر مكرم بمنطقة كوبري فيصل بحي غرب مدينة أسيوط ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022/2023 وطبقًا للخطة الموضوعة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل منوهًا إلى أهمية رفع مستوى الخدمات والمرافق وتقديم خدمات أفضل في القطاعات المختلفة وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية وشركات المرافق لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ الأعمال موجها قيادات المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء للمرور الميداني والمتابعة الدورية لأعمال الرصف التي يتم تنفيذها لضمان سير العمل والالتزام بالجداول الزمنية المقررة مع مراعاة تطبيق معايير الجودة والمواصفات الفنية مؤكا على مواصلة رصف الشوارع لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين وتيسير حركة المرور وتسهيل النقل والانتقال وفتح شرايين جديدة للتنمية.



وفي هذا الإطار تفقد عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة يرافقه عيون إبراهيم رئيس حي غرب أعمال الرصف الجاري تنفيذها بشارع عمر مكرم بمنطقة كوبري فيصل للاطمئنان على سير العمل وفقًا لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة وطبقاً للخطة الموضوعة للرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022/2023.

وأوضح السكرتير المساعد أن أعمال الرصف تتم بواسطة مشروع الرصف التابع للمحافظة بقيادة المهندس أسامة أحمد ونائبه المهندس أحمد جمال وفقًا لخطة المحافظة لتحسين حالة الطرق بالمراكز والأحياء لافتًا إلى إنه كلف عيون إبراهيم رئيس الحي ونائبيه كرم عبدالحفيظ وأشرف طنطاوي بالمتابعة والاشراف لمراحل الرصف أولاً بأول للانتهاء من تلك الأعمال في أسرع وقت ممكن طبقاً للمواصفات والمعايير المقررة مؤكداً على استمرار تنفيذ خطط الرصف بكافة المراكز والمدن والأحياء وتركيب البلدورات والانترلوك للارصفة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.