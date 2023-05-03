عاجل|أبو ظبى الرياضي يكشف مصير تذاكر جماهير الزمالك بعد انسحابه من السوبر

أصدر مجلس أبوظبي الرياضي، بيانا رسميا منذ قليل حول الأحداث بمباراة السوبر المصري بالإمارات ومشاركة طرف آخر أمام الأهلى وذلك بعد اعتذار نادى الزمالك.

وجاء البيان كالتالى: "نتقدم باعتذارنا للجماهير التي بادرت بحجز تذاكر حضور مباراة السوبر بناء على الأطراف المعلن عنها سابقا، لأسباب يعلمها الجميع، وخارجة عن إرادة مجلس أبوظبي الرياضي لكونه ليس جهة الاختصاص في تحديد أطراف المباراة.

وسيتم إتاحة الفرصة أمام الجماهير الراغبة في استرجاع قيمة تذاكر المباراة في الأماكن المخصصة لجمهور الزمالك، منذ صدور البيان وحتى الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الخميس 4 مايو " .

واعتذر الزمالك عن المشاركة بسبب أزمة وعقوبة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، وقبول لجنة الاستئناف باتحاد الكرة المذكرة المقدمة من الأهلى بايقاف تنفيذ عقوبة كهربا ، الصادرة من لجنة الانضباط 12 مباراة لحين الفصل فى الدعوى المقامة من الأهلى فى محكمة القضاء الإدارى، فى شرعية تشكيل لجنة الانضباط وهو ما آثار أزمة كبرى انتهت بمشاركة نادى بيراميدز بدلا من نادي الزمالك أمام الأهلى فى بطولة السوبر التى ستقام غدا فى أبو ظبى بدولة الإمارات .