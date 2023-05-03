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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمناسبة عيد أسيوط القومي.. «مصر الخير» تسدد 1.5 مليون جنيه لـ88 غارما

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أشاد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمبادرة مؤسسة “مصر الخير” لسداد حوالي 1.5 مليون جنيه عن الغارمين والغارمات الذين صدر بشأنها أحكام قضائية تمهيداً للإفراج عنهم، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد محافظ أسيوط تقديمه جميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المبادرات والفعاليات لتوفير الرعاية للمواطنين، خاصة السيدات الأرامل والمطلقات والغارمات. 

وأشاد بما تقدمه المؤسسات والهيئات الأهلية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من خدمات للمواطنين، ومن بينها مؤسسة “مصر الخير”، إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي، والوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة في دعم وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، خاصة للأسر الأولى بالرعاية، تحقيقاً لتنمية مستدامة حقيقية وملموسة تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

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من جانبه، أوضح محمد فراج، مدير مكتب مؤسسة “مصر الخير” بأسيوط، أن المؤسسة تشارك في الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بتقديم وسداد مليون و404 آلاف جنيه لـ 88 غارما وغارمة، والذين صدر بشأنهم قرارات لجان بمؤسسة مصر الخير عقب الانتهاء من إجراء بحث لكل حالة على حدة، والتفاوض مع الدائنين والتنازل عن القضايا. 

وأكد استمرار العمل في دعم ملف الغارمين باستقبال الحالات طوال العام وبحثها وتقديم الدعم المطلوب، وذلك تطبيقاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أسيوط اخبار محافظة اسيوط اخبار اسيوط مؤسسة مصر الخير الغارمات والغارمين

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