استعدادا لمباراة السوبر.. جلسات استشفائية للاعبي الأهلي بفندق الإقامة في الإمارات

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لجلسات استشفائية بفندق الإقامة في الإمارات؛ للتخلص من الإجهاد الذي تعرض له اللاعبين في الفترة الماضية.

وخضع اللاعبون لجلسة الاستشفاء عقب خوض المران الجماعي مساء أمس، الذي أقيم على ملعب الكريكت بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، واستغرق قرابة الساعتين، وتضمن العديد من الفقرات التدريبية والفنية؛ استعدادا لخوض مباراة السوبر المصري.

كانت بعثة الأهلي برئاسة الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي، وصلت إلى الإمارات عصر أمس بعد رحلة طيران استغرقت قرابة الثلاث ساعات والنصف، من مطار القاهرة إلى مطار أبو ظبي.



ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر المصري في السابعة والنصف من مساء الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.