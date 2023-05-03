مسئول روسي: موسكو تستعد للهجوم على مقر إقامة زيلينسكي

قال مسئول روسي اليوم، الأربعاء، إنه حان الوقت لإطلاق هجوم صاروخي على مقر إقامة ⁧‫الرئيس الأوكراني زيلينسكي‬⁩.

كما أكد عضو مجلس الدوما الروسي، سيرغي ميرونوف، أن الهجوم على الكرملين سبب مباشر للحرب وتصفية القيادة السياسية الأوكرانية.

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي‬⁩ منذ قليل، إن قريبا ستكون لدى كييف عمليات هجومية واسعة النطاق حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وقد أعلنت الرئاسة الروسية، أن الكرملين تعرض لهجوم بالمسيرات في محاولة لاغتيال الرئيس الروسي بوتين.

وذكرت روسيا، إن الهجوم على المقر الرئاسي كان عملاً إرهابياً مخططاً له، وتحتفظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين.

كما نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول أوكراني كبير، أنه لا علاقة لكييف بالهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالكرملين.