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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الفيوم تنظم المنتدى الأول لريادة الأعمال

الطالبات أثناء الندوة
الطالبات أثناء الندوة

نظم فريق ENACTUS  FAYOM UNIVERSITY  المنتدى الأول لريادة الأعمال، تحت رعاية  أ.د ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف أ.د محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 

ويأتي ذلك بحضور أ.د عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ.د كمال غلاب عميد معهد الدراسات الاستراتيجيه لدول حوض النيل الأسبق، وأ.د وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية والمشرف الأكاديمي لفريق ENACTUS  وعدد من رواد الأعمال والطلاب الحاضرين وذلك اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

 

أكد أ.د عاصم العيسوي أن المنتدى الأول لريادة الأعمال يمثل فرصة كبيرة للتعلم واكتساب الخبرات حول الأفكار والمشروعات الريادية الناشئة، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم أفكار الشباب والسعي نحو تحقيقها واقعياً، ومشيراً إلى أن ريادة الأعمال أصبحت توجها عالميا.

 

وأشار إلى أن الهدف الرئيس من المنتدى تعزيز الوعي بمتطلبات سوق العمل واكتساب الخبرات اللازمة في كيفية تأسيس الشركات والمشروعات الصغيرة، ودعا سيادته الشباب لضرورة الاستفادة من طاقاتهم واستثمارها بشكل جيد.

 

فيما تحدث أ.د كمال غلاب حول مفهوم ريادة الأعمال وهي الأفكار الريادية القائمة على استغلال الفرص وسد احتياجات السوق بطرق ابتكارية د، وتطرق سيادته للحديث حول خصائص المشاريع الريادية والفرق بين رجال الأعمال ورواد الأعمال،  ووجه الشباب بضرورة تحديد الخطة والأهداف وتنظيم الوقت.

وأكد سيادته أن مصر تولي اهتماما كبيرا لقطاع ريادة الأعمال حيث تحتل المركز الرابع عربياً في هذا المجال.

من جانبه قال أ.د وائل طوبار إن ريادة الأعمال تهدف للتعريف بمفهوم المشروعات وأنواعها وكيفية تنفيذ المشروعات وتحويلها لشركات ناشئة.

وأشاد  بتنظيم المنتدى موجهاطًا الشكر لفريق ENACTUS  على جهودهم المبذولة وتعاونهم كفريق عمل واحد.

 

 

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