الاستعانة بالقناصين .. ألمانيا ترفع حالة التأهب استعدادا لاستقبال زيلينسكي

قالت وسائل إعلام ألمانية اليوم، إن برلين تجهز قناصين استعدادا لزيارة الرئيس الأوكراني زيلينسكي المقرر لها يوم ١٣ مايو.

وتعتبر زيارة زيلينسكي لألمانيا هي الأولى منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.

وذكرت صحيفة ألمانية، سيزور فلاديمير زيلينسكي برلين بدعوة من المستشار الألماني أولاف شولتس، وتتخذ شرطة المدينة إجراءات أمنية مشددة.

وبحسب الصحيفة، فإن "من المتوقع أن يهبط زيلينسكي في الجزء العسكري من مطار برلين في العاصمة، وبعد ذلك سيقيم في فندق ريتز كارلتون.

وتأتي حالة التأهب القصوى للشرطة الألمانية، خاصة بعد تهديد مجلس الدوما الروسي بالهجوم على زيلينسكي ومحاولة اغتياله.

وتأتي التهديدات الروسية بعد هجوم مسيرات أوكرانية على الكرملين في محاولة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم. حيث اتهمت موسكو كييف بأنها سبب هذا الحادث.