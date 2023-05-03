يدخل في صناعة الزيوت والأدوية.. زراعة الإسماعيلية تنظم ندوة عن محصول الجوجوبا

عقدت زراعة الاسماعيلية ندوة بمركز الارشاد الزراعي بقرية التقدم بمركز القنطرة شرق عن محصول الچوچوبا.



جاء ذلك تحت رعاية المهندس اسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بالاسماعيلية، والمهندس علي غنيم مدير عام الشؤون الزراعية، وبـإشــراف المهندس أحمد سليمان على البعلى مدير عام ادارة الارشاد الزراعي، والمهندس نبيل مليكة مدير عام البساتين و المهندس نفادي محمد مدير عام الادارة الزراعية بالقنطرة شرق، وبحضور المهندس محمد عبد المقصود عبدالرحيم رئيس قسم الإرشاد بالإدارة، والمهندس علي هاشم مدير المركز الإرشادي بالتقدم ، والمهندس سيد عطية اخصائي المحصول وعدد من المزارعين المهتمين بزراعة الجوجوبا.



وحاضر في الندوة الدكتور عزت وليد ابو بطه من مركز البحوث الزراعية والدكتورة امل دسوقي، كما دارت الندوة عن زراعة وإنتاج و تسويق الجوجوبا.



والجوجوبا هو نبات صحراوي مقاوم للملوحة والعطش ومقاوم للأمراض والآفات وذو عائد اقتصادي عالي ويجود في جميع الأراضي التي لا يصلح زراعتها بمحاصيل أخرى حساسة للعطش أو الملوحة، ويمكن ريه بمياه الصرف الزراعي أو الصرف الصناعي والصرف الصحي، ويتحمل الظروف المعاكسة والتقلبات المناخية والجوجوبا نبات صحراوي له أهمية اقتصادية غير مسبوقة، فهو يتحمل الظروف الحارة والباردة وملوحة التربة العالية، ويتميز النبات بمقاومته العالية للأمراض والآفات واحتياجه القليل للماء، لذا يعتبر نباتا مثاليا لزراعته في مناطق الظهير الصحراوي.

وعن فوائده الاقتصادية والغذائية قال الدكتور وليد إن الجوجوبا يعد نبات صحراوي بامتياز، ويلقب بالذهب الأخضر نظرًا للعائد الاقتصادي الجيد منه وانخفاض تكاليف زراعته، كما أنه يصلح للزراعة في الأراضي الصحراوية القاحلة والجيرية وعديمة الخصوبة الزراعية المعهودة في الزراعات والمحاصيل الأخرى الشعبية المتعارف عليها بين المزارعين، كما أنه يتمتع بحصانة كبيرة ضد جميع الأمراض التي تصيب المحاصيل الاخرى ويتم زراعته في جميع أنواع الأراضي التي لا تصلح لأي محصول آخر.

وأشار إلى أن القيمة الاقتصادية لنبات الجوجوبا تتمثل في كونه نبات بري معمر ينتج سنويًا بذور مغطاة بغلاف بني سميك يدخل في صناعات الزيوت والأدوية، ومستحضرات التجميل وصناعة الأعلاف الحيوانية والداجنة والسمكية.

ولفت إلى أن عملية الحصاد والجني لمحصول الجوجوبا يتم بعد مرور فترة زمنية لا تقل عن 3 سنوات منذ بدء زراعته، ويصل متوسط إنتاج الفدان منه في العام الأول لحصاده حوالى 150 كيلو للفدان ليصل بعد ذلك إلى 600 و800 كيلو، كما يتراوح سعر الكيلو من 90 إلى 100 جنيه وذلك بحسب الصنف ونسبة الزيوت المستخلصة منه

جدير بالذكر ان المساحة المنزرعة من الجوجوبا تقدر بحوالي ٤٠ فدانا بالقنطرة شرق.

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