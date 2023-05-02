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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مباحث الإسماعيلية تنجح في كشف غموض العثور على جثة تاجر بالقنطرة غرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من كشف غموض لغز العثور على تاجر ملابس مقتولا، عثر على جثته مصابة بعدة طعنات بالصدر والبطن، وملقاة بعزبة المزاينة بقرية البياضية دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية.

العثور علي جثة عامل بنادي القناة ملقاة بترعة الإسماعيلية

وكان اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العقيد أحمد الشناوي، مأمور مركز القنطرة غرب، يفيد بالعثور علي جثة المجني عليه مطعونا بعدة طعنات بالبطن والصدر وملقاة على الطريق.

علي الفور، وجه اللواء محمد عبد الرحيم، مدير المباحث، بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد هيثم الهياتمي، رئيس فرع القنطرة غرب، ضم الرائد مروان الطحاوي، رئيس مباحث القنطرة غرب، والنقباء محمود خليفه، حسين عياد، مينا حشمت.

وانتقل ضباط مباحث مركز القنطرة غرب إلى مكان البلاغ، حيث تم العثور على جثة ”محمود .م.ن”، 24 عاما، تاجر، مرتديا كامل ملابسه وملقى على جانب الطريق بعزبة المزاينة بقرية البياضية ومصاب بعدة طعنات بالصدر والبطن وجرح بالرأس.

وكشفت التحريات الأولي للواقعة، عن أن خلافات ثأرية بين الطرفين سبب وقوع الحادث.

كما أكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه تم تحديد هوية مرتكبي الواقعة وهم "أ.فاخر، إ. فاخر " أشقاء"، و أ. كمال، ح. سلامة.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ابو خليفة للطوارىء تحت تصرف النيابة العامة.

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