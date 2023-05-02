العثور علي جثة عامل بنادي القناة ملقاة بترعة الإسماعيلية

عثرت الأهالي علي جثة شاب عامل بغرفة ملابس نادي القناة، طافية بمياه ترعة الاسماعيلية.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، يفيد العثور علي جثة عامل غرفة الملابس عطية مصطفى عطية.

ونعي مجلس إدارة نادي القناة برئاسة الدكتور خالد عفيفي بخالص الحزن والأسى وفاة أحد ابرز العاملين المخلصين داخل نادي القناة عطية مصطفى عطية.

وقالت إدارة النادي عبر صفحتها الرسمية، كان عطية مصطفى نموذج ومثال للتفاني والاخلاص في عمله طوال مسيرته داخل نادي القناة في الخدمات المعاونة.

وتقدمت المنظومة الرياضية بنادي القناة وجميع العاملين بخالص التعازي الي أسرة الراحل.

وشيعت جثمانه من مسجد التوحيد بأبوعطوة، اليوم الثلاثاء.