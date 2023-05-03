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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق شب في ملاهى أطفال بمدينة العبور

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق اندلع داخل ملاهي مهجورة منذ حوالي 5 سنوات، بمدينة العبور وجرى السيطرة على الحريق، دون أن يمتد للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى أمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق ومعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، باندلاع حريق داخل ملاهي مهجورة ومغلقة بمدينة العبور.


وعلى الفور انتقلت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر في الأرواح.


وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق اندلع داخل ملاهي مهجورة ومغلقة، منذ 5 سنوات بمدينة العبور، ويرجح أن الحريق اندلع في لعبة بداخلها بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على حجم الخسائر.

القليوبية قوات الحماية المدنية بالقليوبية ندب المعمل الجنائي اندلاع حريق العبور

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