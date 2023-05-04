بكسر الزجاج.. حبس شخص تخصص في السرقات من داخل السيارات بالقاهرة

قررت نيابة القاهرة الجديدة الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" وبحوزته عدد 2 مفك بالتجمع الأول.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج"وبحوزته عدد 2 مفك، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وتمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

حيث تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج"وبحوزته عدد 2 مفك.

وبمواجهته إعترف بمزاولة نشاطه الإجرامى مستخدماً السيارة والأدوات المضبوطة بحوزته وأنه وراء إرتكاب واقعتين بذات الأسلوب.