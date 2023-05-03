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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض طفيف بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع.. فيديو

ختام تعاملات البورصة
ختام تعاملات البورصة المصرية

شهدت مؤشرات البورصة المصرية انخفاضا طفيفا بختام تعاملات اليوم  الأربعاء آخر جلسات الأسبوع، وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.03% ليغلق عند 17295 نقطة.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية إن مؤشري الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 تراجعا بنسبة 0.15% إلى 2974 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.08% عند 4521 نقطة بينما سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 1.116 تريليون جنيه، وتوجه المستثمرون المصريون والأجانب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 110 ملايين و32 مليون جنيه على التوالي، في حين قصد العرب الشراء بصافي قيمة بنحو 143 مليون جنيه، وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 1.6 مليار جنيه والكمية 455 مليون ورقة منفذة على 60.4 ألف عملية.

وأضافت رمسيس: تصدر الأسهم الأكثر تراجعًا حق اكتتاب شركة سبيد ميديكال -2 بنسبة 4.94 %، عند 0.07 جنيه، يليه الزيوت المستخلصة بنسبة تراجع بلغت 4.63% عند 2 جنيه، ثم شركة باكين بنسبة 4.5% عند 37.2 جنيه للأسهم، وحل في المرتبة الرابعة سهم أصول للوساطة بنسبة انخفاض 3.42% مغلقًا عند 0.2جنيه للسهم، وخامسًا بايونيرز بنسبة تراجع 3.33% ليغلق عند 2.03 جنيه.

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