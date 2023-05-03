كليات جامعة القاهرة تستعد للتدريبات الميدانية .. الآداب تكشف موعد سحب المقررات الدراسية لطلاب الساعات المعتمدة

آداب القاهرة :

عدم تسليم شهادات التدريب الميدانى يعنى عدم تأدية التدريب و بالتالى عدم اجتياز المقرر

علوم القاهرة تضع اللمسات الأخيرة لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

تستعد كليات جامعة القاهرة ، للتدريبات الميدانية لطلاب الفرقة الرابعة قبل نهاية الفصل الدراسى الثانى والتى من شروط الحصول على شهادة التخرج اجتياز الطالب لهذه الفترة ، كما تسمح بعض الكليات لطلاب الساعات المعتمدة سحب عدد من المواد و تأجيلها قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى .

ومن جانبه ، كشفت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن مواعيد تسجيل مقرر التدريب الميدانى لطلاب الساعات المعتمدة .

وقالت الدكتورة عبير عبد السلام ، على الطلاب الذين قاموا بأداء التدريب الميدانى خلال فترة الصيف العام الماضى من يوليو وحتى اغسطس ٢٠٢٢ ، تسجيل مقررات التدريب الميدانى و تسليم الشهادات لمنسق البرنامج .

كما أوضحت عميدة الكلية ، أن عدم التسجيل او تسليم الشهادة فى المواعيد المحددة يعنى عدم تأدية التدريب و بالتالى عدم اجتياز المقرر .

وفى نفس السياق ، كشف الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن كيفية سحب مقررات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الساعات المعتمدة.

وقالت الدكتورة عبير عبد السلام ،انه تم قبول طلبات الانسحاب في جميع البرامج بدءا من اليوم الاربعاء 3 وحتي الخميس 18 مايو الجارى ، مؤكده على جميع طلاب الفرقة الرابعة يجب تسليم استمارات التخرج .

على الجانب الأخر، أعلن الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة ، عن موقف جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للفرق الدراسية .

وقال الدكتور أحمد الشريف ، انه تم اعتماد الخطة الزمنية الخاصة بالجداول الامتحانية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي٢٠٢٢-٢٠٢٣ للعديد من البرامج و المراحل الدراسية لطلاب مرحلة البكالوريوس

وأضاف عميد الكلية ، انه سيتم الاعلان للطلاب عن الجداول الامتحانية كاملة في غضون ساعات على موقع شئون الطلاب فور الانتهاء من اعلانها .

كما وجه تعليمات إلى جميع الإدارات المعنية بسرعة الانتهاء من جميع الإعدادات الخاصة باللجان الامتحانية من أجل الحفاظ علي بيئة امتحانية مناسبة وكذلك تأمين اللجان الامتحانية و الكنترولات الفرعية ، مشيرا إلى أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى تبدأ نهاية شهر مايو الجارى .

كما أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الدراسات العليا للعلم الجماعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .

وقال الدكتور أحمد بلبولة، إن امتحانات طلاب الدراسات العليا تنطلق يوم ٢٨ مايو الجارى حضوريا بالكلية.

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

واستعرض المجلس تقدم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر وإدراج جامعة القاهرة في المربع الذهبى ضمن أفضل 25% عالميا في تصنيف سيماجو Scimago الدولي، وتصدرها المؤسسات المصرية وانفرادها من بينها في الفئة الأولى الأعلى Q1 Best quartile، فيما جاءت 9 جامعات مصرية أخرى ضمن الفئة الثانية لأفضل 50% بالتصنيف Q2، وجاءت أقرب جامعة مصرية بعد جامعة القاهرة بفارق 1381 مركزًا لصالح جامعة القاهرة في المؤشر العام مما يعكس التفوق الكبير لجامعة القاهرة طبقا للمعايير الدولية.

وصرح الدكتور الخشت، أنه في إطار التطوير المستمر للعملية التعليمية تم استحداث برنامج "علوم تكنولوجيا النانو" لمرحلة البكالوريوس المشترك بين كلية العلوم وكلية النانو تكنولوجي، كأول برنامج بكالوريوس في هذا المجال وكخطوة جديدة بعد إنشاء وافتتاح كلية النانو تكنولوجي ككلية للدراسات العليا