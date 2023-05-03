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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخماد حريق في مصنع قطن بالقناطر الخيرية

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في مخزن ومصنع أقطان بقرية قرنفيل التابعة لمركز القناطر الخيرية مما أسفر عن إصابة شخص جرى نقله إلى المستشفى وتم عمليات التبريد وأخطرت النيابة فأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص الحريق ومعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا بنشوب حريق فى مصنع قطن بقرية قرنفيل دائرة مركز القناطر وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساته والاستعلام عن حالة المصاب، وتشكيل لجنة لمعاينة المصنع وتقدير الخسائر وفحص التراخيص وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة، واستدعاء صاحب المصنع لاستجوابه.

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