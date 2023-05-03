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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط ورئيس هيئة الأبنية التعليمية يتفقدان أعمال إنشاء سوق نموذجي بعرب مطير

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز الفتح

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه اللواء يسرى عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، أعمال تنفيذ مشروع إنشاء سوق نموذجي بعرب مطير بمركز الفتح ،للوقوف على نسب التنفيذ وأعمال التشطيبات النهائية وذلك ضمن المشروعات التي يجري العمل بها بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية فى إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، طبقًا لاستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد ... رافق المحافظ خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح .
 

بدأ محافظ أسيوط ورئيس هيئة الابنية التعليمية جولتهما بتفقد أعمال إنشاء السوق النموذجي بقرية عرب مطير والذى تم انشاؤه على مساحة 1600 متر مريع باجمالى عدد 28 محل ومكاتب الادارة بتكلفة 6 ملايين و 715 الف جنيه وتابعا نسب التنفيذ بالسوق والتى بلغت 92 % ، والتي سيتم تجهيزها وفقًا لأحدث المواصفات تحت إشراف الهيئة العامة للابنية التعليمية لتلبي إحتياجات المواطنين وشدد المحافظ على سرعة تنفيذ الأعمال وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة المواصفات ومعايير الجودة في التنفيذ ، لافتاً الى أهمية مشروعات الاسواق فى توفير فرص العمل للشباب والمواطنين واتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم واقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحقيق التمكين الاقتصادي لهم .


وشارك محافظ أسيوط ورئيس هيئة الابنية التعليمية فى زراعة بعض الاشجار المثمرة بالسوق ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة ، والتى يجرى تنفيذها ضمن خطة المحافظة لتشجير كافة القرى والمراكز والشوارع والميادين بالتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات والمديريات الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الصحة العامة للمواطنين .


وقال محافظ أسيوط انه يجرى تنفيذ مشروعات الاسواق الحضرية النموذجية ووحدات الاطفاء والمواقف النموذجية بقرى حياة كريمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها بناء على البروتوكول الذى تم توقيعه مع هيئة الأبنية التعليمية وللإشراف على تنفيذ 14 مشروع يجرى تنفيذها كمرحلة أولى ،تتضمن أسواق ومواقف سيارات نموذجية ومتطورة ونقاط إطفاء على عدة مراحل ،والتى بلغت نسب تنفيذها من 80 الى 95 % ، وبتكلفة بلغت 74 مليون و793 الف جنيه ،لافتاً الى ضرورة الالتزام بالانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة وتنفيذها طبقًا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والسلامة وسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين لتحقيق الاستفادة من هذه المشروعات. 


وأشاد محافظ أسيوط ،بدور هيئة الأبنية التعليمية برئاسة اللواء يسرى عبدالله رئيس الهيئة ومنطقة هيئة الأبنية التعليمة بأسيوط برئاسة المهندس مصطفى عبدالفتاح وجهودهما المبذولة في التوسع في إنشاء مشروعات الأسواق و وحدات إطفاء والمواقف النموذجية والحصرية بمختلف قرى ومراكز المحافظة ، بالإضافة إلى المشروعات التعليمية والمدارس الجديدة التى يجرى انشاؤها ضمن خطة الهيئة السنوية وضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، بقرى ونجوع المحافظة .

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وأكد رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بالتوسع فى إنشاء مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى الأكثر احتياجًا ومراعاة الأسلوب الهندسي المميز والشكل الجمالي في الإنشاء والتنسيق مع كل الهيئات والجهات ، مشيرا الى الاستمرار بخطى ثابتة في استكمال خطة الهيئة وتنفيذ البروتوكولات الموقعة مع وزارة التنمية المحلية بخصوص انشاء بعض مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى الاكثر احتياجًا بالمحافظة ، موجهًا الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه الكامل لتنفيذ المشروعات بالقرى والمراكز ومتابعته المستمرة لمعدلات التنفيذ من خلال جولاته الميدانية لمتابعة سير الأعمال بالمشروعات .

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