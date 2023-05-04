الرقابة المالية: 23 مليار جنيه قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي خلال أكتوبر-ديسمبر2022

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن تراجع عدد عقود نشاط التأجير التمويلي خلال شهر أكتوبر -ديسمبر 2022 بنسبة 15.05%، على أساس سنوي .

وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن إجمالى عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 711 عقدا فى أكتوبر-ديسمبر 2022 مقابل 837 عقد خلال أكتوبر-ديسمبر 2021.

وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الربع سنوي عن الأنشطة المالية غير المصرفية، والتى حصل "صدى البلد"على نسخة منه أن إجمالي قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 23.02 مليار جنيه في أكتوبر-ديسمبر 2022 مقارنة بحوالي 21.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بارتفاع 7.4%.

عقود العقارات تتصدر النشاط

وكشفت هيئة الرقابة المالية أن عقود العقارات و الأراضي استحوذت على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال أكتوبر-ديسمبر 2022 بنسبة تصل 84.06%، تليها سيارات النقل بنسبة 4.1% ، ثم عقود آلات ومعدات 3.8%، وتاتى عقود المعدات الثقيلة فى المرتبة الرابعة بنسبة 3.1%، ثم عقود خطوط الانتاج بنسبة 1.8% ثم سيارات الملاكي بنسبة 1.4% تليها عقود البواخر والأجهزة المكتبية فى المراتب الأخيرة.

وتستهدف هيئة الرقابة المالية من خلال الاستراتيجيتها الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2022 – 2026 رفع محفظة التأجير التمويلي من حوالي 87.9 مليار جنيه في عام 2022 إلى 150 مليار جنيه بحلول 2026.

ونرصد تفاصيل عقد التأجير التمويلي وأهم أركانه و شروطه وضماناته:

ما هو عقد التأجير التمويلي؟

هو عقد تأجير تمويلي ينشأ بين المؤجر والمستأجر، وبمقتضاه يلتزم المؤجر بنقل الأصل المؤجر المملوك له أو الذي حصل عليه من المورد إلى حيازة المستأجر لاستخدامه في القيام بنشاطات مدرة للدخل وذلك لمدة محددة وبإيجار معين.

من هو المؤجر؟

شركات الأموال التي يرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي، طبقاً لأحكام هذا القانون متى توافرت فيها القدرة على القيام بنشاطها المستهدف في ضوء القواعد والإجراءات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية لهذا، ويجوز أن يكون المؤجر بنكاً إذا رخص له في ذلك مجلس إدارة البنك المركزي المصري بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار الترخيص.

من هو المستأجر؟

من يحوز مالاً إستناداً إلى عقد تأجير تمويلي.

من هو المورد؟

هو الطرف الذي يتلقى منه المؤجر مالا يكون موضوع لعقد التأجير التمويلي

ما هو الفرق بين التأجير التمويلي والايجار؟

وهو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل الاستثماري متوسط وطويل الأجل والذي ينتقل بمقتضاه الى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل المؤجر

اما الايجار هو عقد قصير الأجل يغطي مدة تقل كثيرا عن العمر الانتاجي المتوقع للمعدات المؤجرة. ويختلف عن التأجير التشغيلي في انه عادة ما يغطي فترة زمنية تقل عن عام وأنه يجب على المؤجر ان يقدم بعض الخدمات كالصيانة، كما يتحمل مخاطر التقادم والتأمين على الأصل كما أنه ليس للمستأجر حق الشراء.

ما هو البيع مع إعادة الاستئجار؟

هو أحد صور التأجير التمويلي يقوم بموجبه المورد ببيع الأصل إلى المؤجر ومن ثم يقوم المورد باستئجاره من المؤجر كمستأجر له.

ما هو العقد الثلاثي (وكيل الضمانات)؟

وهو عقد يتضمن على ثلاثة أطراف (المؤجر والمستأجر والبنك)، بحيث يكون البنك هو المقرض للشركة بغرض تمويل المستأجر التمويلي على ان يقتصر دور الشركة على تحصيل الأجرة من المستأجر والقيام بدور وكيل الضمانات نيابة عن البنك وان يكون الملتزم النهائي بالسداد في مواجهة البنك هو المستأجر دون حق الرجوع على الشركة

ما هو سجل عقود التأجير التمويلي؟

هو سجل لقيد عقود التأجير التمويلي التي تبرم أو تنفذ في مصر أو يكون أحد أطرافها مقيماً فيها، وعقود البيع التي تتم استنادا إليها، وكذلك أي تعديل لهذه العقود

ما هي الجهة المختصة بالإشراف على النشاط؟

تعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الرسمية المنوط بها مسؤولية الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.

ما هي الضمانات في التأجير التمويلي؟

الضمانات تقتصر على الأصل موضوع التأجير، لأن الأصل المؤجر ضامنا بذاته، وذلك لأن الأصل لا يزال مملوكا لشركة التأجير حتى نهاية العقد وبدون حاجة للرهن التجاري

ما هي أنواع الأصول التي يغطيها التأجير التمويلي؟

يغطى التأجير التمويلي غالباً جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها، ومن هذه الأصول:

• المباني المخصصة للعمليات الإنتاجية والخدمية والإدارية

• الآلات والمعدات

• خطوط الإنتاج

• أجهزة الحاسبات

• الأثاث والمعدات المكتبية

• سيارات الركوب

• سيارات ومعدات النقل والشحن

•الأصول المعنوية كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر



