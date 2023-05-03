الطماوي: الحوار الوطني جمع المقترحات من مختلف الأطياف لوضع استراتيجية الجمهورية الجديدة

قال النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني جمع المقترحات والرؤى من مختلف أطياف الشعب لوضع استراتيجية الجمهورية الجديدة.



وأضاف إيهاب الطماوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، أن انطلاق جلسات الحوار الوطني يواكب الاحتفال باليوم العالمي الصحافة.

وفي السياق نفسه أشار النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إلى أن هناك ضمانات لنجاح الحوار الوطني، أبرزها دعم ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

