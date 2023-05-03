عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كرم جبر: قيمة الدولار الحقيقية أقل من السعر في البنوك

كرم جبر، رئيس المجلس
كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الحوار الوطني سيناقش القضايا والموضوعات ذات الأهمية لديى المجتمع والشعب، وهي ارتفاع الأسعار، وتم إدراجها ضمن أولويات ملفات المحور الاقتصادي التي سيتم مناقشته في الجلسات.
 

 

وأضاف "كرم جبر"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر على الحياة، أنه يجب توضيح المقترحات والآراء التي سوف يتم تقديمها لتخفيف حدة الأسعار، وهنا يجب على الحكومة تقديم بيانات وإحصائيات وأرقام ودراسات عما اتخذته خلال الفترة الماضية لكبح جماح التضخم والتحكم في الأسعار، حتى تنطلق المناقشات من أرضية ثابتة وحقائق.

 

وأكمل:  “الدولار المجنون في ارتفاع وانخفاضات غير محسوبة، وأرى أن قيمته الحقيقة اقل من قيمته اللي في البنوك بكتير، لكن في أيدي خفية ولعبة بتحصل، المجتمع المسئول عن هذه القضية، ينصحوا الحكومة بايه وايه هي الحيثيات اللي بيقدموها”.



واسترسل:" يجب ان يكون لدينا قرارات مدروسة عشان منجيش وراء آراء غير قابلة للتنفيذ زي نخفض سعر الدولار 20 جنيه او نرفعه ونعومه لـ50 جنيه، متابعا: يجب أن يكون هناك قرارات واعية ومدروسة ومبنية على حقائق".



وشدد على اهمية وجود أرضية ثانية لكافة قضايا الحوار الوطني، ووجه رسالته للإعلام، قائلا: رسالتي للإعلام الإلكتروني أن نتحري الدقة والصدق والموضوعية ولاننجرف وراء الشائعات والأعمال المغرضة".

 

كرم جبر الحوار الوطني ارتفاع الأسعار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف يورط الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

امتحانات الثانوية العامة.. بث مباشر لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم بعد قليل عبر هذا الرابط

وزير التعليم : امتحانات الثانوية العامة "أوبن بوك" والتصحيح إلكتروني

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

ترشيحاتنا

فيديو غريب.. رجلا أمن يحاولان الصعود لقبة الكرملين قبل هجوم المسيرات

عبد المحسن سلامة: الحوار الوطني له هدف معين والدولة تأخذه على محمل الجد

رسميًا .. موسيماني يقود أهلي جدة للعودة إلى الدوري السعودي

سليمة عقليًا | عم صغير الشرقية ضحية أمه يروي كواليس صادمة

تسريب مواصفات هاتف موتورولا Razr 40 Ultra

الحوار الوطني يحقق آمال الجمهورية الجديدة.. انتهاء اليوم الأول بانتصار إرادة المصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره بالدولار.. شاهد إلهام شاهين بفستان مثير في أستراليا

أزمة جماهير الزمالك في السوبر| هتشجع بيراميدز أم تسترد قيمة التذاكر ؟

50 ألف حبة لؤلؤ.. فستان كيم كارداشيان يشعل السوشيال ميديا

تحذير ..٣ أطعمة تسخينها في الميكروويف يسبب السرطان

فيديو

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

ضبط لحوم فاسدة في الجيزة | ما القصة ؟

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز | الحكومة ترد .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ