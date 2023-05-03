كرم جبر: قيمة الدولار الحقيقية أقل من السعر في البنوك

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الحوار الوطني سيناقش القضايا والموضوعات ذات الأهمية لديى المجتمع والشعب، وهي ارتفاع الأسعار، وتم إدراجها ضمن أولويات ملفات المحور الاقتصادي التي سيتم مناقشته في الجلسات.



وأضاف "كرم جبر"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر على الحياة، أنه يجب توضيح المقترحات والآراء التي سوف يتم تقديمها لتخفيف حدة الأسعار، وهنا يجب على الحكومة تقديم بيانات وإحصائيات وأرقام ودراسات عما اتخذته خلال الفترة الماضية لكبح جماح التضخم والتحكم في الأسعار، حتى تنطلق المناقشات من أرضية ثابتة وحقائق.

وأكمل: “الدولار المجنون في ارتفاع وانخفاضات غير محسوبة، وأرى أن قيمته الحقيقة اقل من قيمته اللي في البنوك بكتير، لكن في أيدي خفية ولعبة بتحصل، المجتمع المسئول عن هذه القضية، ينصحوا الحكومة بايه وايه هي الحيثيات اللي بيقدموها”.





واسترسل:" يجب ان يكون لدينا قرارات مدروسة عشان منجيش وراء آراء غير قابلة للتنفيذ زي نخفض سعر الدولار 20 جنيه او نرفعه ونعومه لـ50 جنيه، متابعا: يجب أن يكون هناك قرارات واعية ومدروسة ومبنية على حقائق".





وشدد على اهمية وجود أرضية ثانية لكافة قضايا الحوار الوطني، ووجه رسالته للإعلام، قائلا: رسالتي للإعلام الإلكتروني أن نتحري الدقة والصدق والموضوعية ولاننجرف وراء الشائعات والأعمال المغرضة".



