زلزالان متتاليان يضربان مدينة كهرمان مرعش التركية

ضرب زلزالان متتاليان بفارق دقائق، مساء اليوم الأربعاء، مدينة كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في بيان لها اليوم، أن الزلزالين وقعا في قضاء جوكسون، حيث بلغت قوة الأول 5 درجات على مقياس ريختر، والثاني بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر.

وقالت الادارة في البيان أن الزلزالين وقعا على عمق نحو 7 كيلومترات تحت الأرض.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

وتعرضت مدينة كهرمان مرعش لزلزالين بقوة 7.8 درجة و7.6 درجة ضربا جنوب تركيا، في 6 فبراير الماضي، ما تسبب بخسائر بشرية ومادية فادحة ولقى على أثرها نحو 50 ألف شخص مصرعهم.

