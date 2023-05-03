والد ضحية أمه بالشرقية يكشف مفاجأة بشأن الجريمة | فيديو

أكد محمد سعد والد الطفل الذى قتلته والدته بالشرقية، أنه عرف بالمصيبة، من خلال اتصال هاتفى من شقيقه، موضحًا أنه قال له " ابنك تعبان فقط".

وأضاف خلال حواره ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد2، تقديم الإعلامية نهال طايل، أنه تزوج من المتهمة فى القضية لـ مدة 4 سنوات، وأن طفله المجني عليه، يعتبر الابن الوحيد.

ولفت إلى أنه ظل لمدة عام كام يذهب لـ الأطباء من أجل الحمل، بعد 3 سنوات دون حمل، وكانت هناك مشكلات كثيرة تحدث قبل فترة الحمل.

وأشار إلى أنه لم يطلقها، ولكن رفعت قضية خلع، وبعد ذلك أخذت الطفل و هربت، وأن الطفل كان فى حضانة أمه.

وتابع :" آخر مرة تقابلت مع نجله المجنى عليه، كان فى رمضان، ولم يتقابل معه فى العيد قبل الوفاة و الجريمة البشعة".

وأشار إلى أنه لم يعمل مشكلة فى يوم معها، بعد أن قامت برفع قضية خلع، و لكن المتهمة فى القضية قامت بـ تقطيع جسد نجله وقامت بـ طبخه".