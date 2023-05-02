حول الفرح لمأتم.. طفل الشرقية يلقى مصرعه بعد سقوطه من سيارة الزفة|تفاصيل

في لمح البصر تتبدل الأحوال من حال إلى حال، فمن مظاهر الفرح والسعادة خلال فرح، لتتبدل الأحوال بمظاهر من الحزن والألم في لحظة واحدة وفي نفس اليوم بعد وفاة طفل من أقارب العروسين أثناء الزفة بمحافظة الشرقية.

الطفل كان مثل أقرانه في حالة من السعادة بأصوات أجراس تنبيه السيارات التى تتميز بها زفة العروسين بالسيارات في الشارع، إلا أن الطفل سقط بشكل غريب وغير متوقع من إحدى السيارات المشاركة في الزفة ليلقى مصرعه.

تفاصيل الواقعة

لقي طفل مصرعه متأثرا بإصابته إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى كان يستقلها أثناء زفة عروسين فى ترعة بطريق "الزقازيق- أبو حماد" نطاق مركز أبو حماد وتم التحفظ على الجثة بثلاجة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية اخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى أبو حماد باستقبال طفل مقيم نطاق مدينة أبو حماد، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة المستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابته التي أودت بحياته اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها اثناء زفة عروسين بمياه ترعة بطريق" الزقازيق- أبو حماد" وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



