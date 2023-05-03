لو يأجوج ومأجوج مش هيعملوا..محامى يفجر مفآجات بشأن قاتلة أبنها فى الشرقية

كشف سمير صالح، المحامي بالنقض تفاصيل جديدة حول الجريمة البشعة في محافظة الشرقية، وتحديدا في مركز فاقوس، حيث أقدمت سيدة تدعى هناء على إنهاء حياة ابنها سعد بطريقة مأساوية.

وقال صالح خلال حواره مع برنامج “تفاصيل”، المذاع عبر قناة “على قناة صدى البلد 2، .” تقديم الإعلامية نهال طايل، أن رجال النيابة والمباحث الجنائية اندهشوا من ثبات القاتلة الانفعالي، خلال أقوالها أمام النيابة العامة.

ضربت رأس أبنها

وأوضح المحامى، أن الأم أعترفت بأنها ضربت رأس أبنها بالفأس 3 مرات، وسحبته على الحمام وقامت بالقضاء عليه بسكينة.

وأكد المحامي بالنقض أن والدة الطفل قالت أنها قامت بتشفيته وكسر عظامه في الحمام، ومن ثم وضع الرأس في حلة لإخفاء ملامحه.

واختتم محامي أسرة طفل فاقوس:"دي تقريبا علامة من علامات الساعة، لو يأجوج ومأجوج مش هيعملوا معانا كدا، وقانونا الحكم عليها 100% هتنال الإعدام؛ لأنها جريمة مع سبق الإصرار والترصد".