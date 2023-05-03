مهند مجدي يهدي سفير مصر بالإمارات درع وعلم الأهلي

حرص الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالإمارات، على إهداء السفير المصري بالإمارات، شريف عيسي، درع وعلم النادي، وذلك على هامش حضوره جانبًا من تدريبات الفريق اليوم.

ووجه مهند مجدي الشكر إلى السفير المصري بالإمارات على الجهود التي تبذلها السفارة المصرية منذ وصول البعثة إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وأكد مهند مجدي على تقدير مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، للدور الكبير للسفارة المصرية بالإمارات، وتوفير كافة احتياجات بعثة الأهلي منذ وصولها أبو ظبي لخوض مباراة السوبر.

وأكد السفير المصري بالإمارات تقديره لتواجد النادي الأهلي في أبو ظبي، وإقامة السوبر المصري في دولة الإمارات الشقيقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري، والمحدد لها مساء الجمعة المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

