مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني يشيد بوعي الشعب المصري.. فيديو

تحدث سمير صبري عن اختياره كـ مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، قائلا: اختيارى كان شرف لي، مؤكدا على أهمية لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار وبدأنا مع مجلس الأمناء والأمانة الفنية في فتح قنوات تواصل مع كل المستثمرين.



وأضاف “سمير صبري” خلال حواره ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن المستثمر المحلي مرأة للوضع الاقتصادي والاستثمار وبحل مشاكله نكون تخطينا نصف المشكلة لحل كل مشاكل المستثمر الأجنبي.





وأوضح تم الاتفاق في لائحة اللجنة والمحور الاقتصادي بعدم زيادة الموضوعات الخاصة بالنقاش من أجل الخروج بمخرجات قيمة وتكون التوصيات التي ترفع للرئيس السيسي بها قرارات سريعة يتم اتخاذها.

ولفت إلى أن المقترحات والأسئلة التي تلقيناها في الحوار الوطني أظهرت وعي الشعب المصرى، مشددا على أن لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار كانت من أكثار اللجان في المحور الاقتصادي التي كان عليها إقبال ومشاركات وتفاعل.



واسترسل:"بدأنا في العمل على 3 محاور مهمة سيتم الإعلان عنهم في أولى جلسات الحوار الوطني".