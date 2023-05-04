عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني يشيد بوعي الشعب المصري.. فيديو

سمير صبري مقرر لجنة
سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني

تحدث سمير صبري عن اختياره كـ مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، قائلا: اختيارى كان شرف لي، مؤكدا على أهمية لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار وبدأنا مع مجلس الأمناء والأمانة الفنية في فتح قنوات تواصل مع كل المستثمرين.

وأضاف “سمير صبري” خلال حواره ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن المستثمر المحلي مرأة للوضع الاقتصادي والاستثمار وبحل مشاكله نكون تخطينا نصف المشكلة لحل كل مشاكل المستثمر الأجنبي.


وأوضح تم الاتفاق في لائحة اللجنة والمحور الاقتصادي بعدم زيادة الموضوعات الخاصة بالنقاش من أجل الخروج بمخرجات قيمة وتكون التوصيات التي ترفع للرئيس السيسي بها قرارات سريعة يتم اتخاذها.

 

ولفت إلى أن المقترحات والأسئلة التي تلقيناها في الحوار الوطني أظهرت وعي الشعب المصرى، مشددا على أن لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار كانت من أكثار اللجان في المحور الاقتصادي التي كان عليها إقبال ومشاركات وتفاعل.
 

واسترسل:"بدأنا في العمل على 3 محاور مهمة سيتم الإعلان عنهم في أولى جلسات الحوار الوطني".

 

الحوار الوطني مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني لجنة الاستثمار السيسي الاستثمار المحلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ميدو على قرار مجلس أبو ظبي بعد إنسحاب الزمالك

اتهمت ابنها وأخته بعلاقة آثمة| النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار بلوجر شهيرة

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

كاف يورط الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

بعد إغلاق قناتها .. أول صور للبلوجر متهِمة نجليها بـ علاقة آثمة

امتحانات الثانوية العامة.. بث مباشر لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم بعد قليل عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

يربط 33 دولة و3 قارات| أطول كابل بحري يصل السعودية.. خدمات اتصالات وإنترنت فائق السرعة

بالأسماء.. إصابة 11 شخصا في تصادم أتوبيس ونقل بصحراوي المنيا

بعد هجوم الكرملين .. تحذير عاجل من أمريكا لرعاياها في أوكرانيا

برشام بـ6 ملايين جنيه.. الداخلية تداهم مصنعا ينتج العقاقير المخدرة | صور

زيادة سعر السولار بمقدار جنيه للتر وتثبيت البنزين

أول تعليق من شريف إكرامي بعد إيقافه بسبب المنشطات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 كيلو ذهب عيار 21..فتاة تثير الجدل بـ أكبر طقم في السعودية

عايزة ارجع الفن تانى..10 صور لـ حلا شيحة اثارت ضجة بدون حجاب

بالمايوة..غادة عبد الرازق في رحلة بحرية تشعل السوشيال ميديا

سعره بالدولار.. شاهد إلهام شاهين بفستان مثير في أستراليا

فيديو

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ