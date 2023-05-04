صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

أكد الإعلامي إسلام صادق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي طلب من إدارة ناديه فتح الباب أمام رحيل أحمد القندوسي لاعب الفريق القادم من وفاق سطيف الجزائري في نهاية الموسم الجاري.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة تن:" أبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عدم قناعته بالتعاقد مع أحمد القندوسي مطالباً الإدارة بمناقشة رحيله في الموسم المقبل على سبيل الإعارة لخروجه من حساباته الفنية ورغبته في الاعتماد على الصاعد أحمد نبيل كوكا بدلاً منه".

وتابع:"السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي يرفض محاولات بقاء أحمد القندوسي في الموسم المقبل لأنه غير مقتنع به فنياً ".