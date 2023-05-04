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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رولز رويس داون.. تنهي إنتاج السيارة الأفضل مبيعاً في تاريخها| صور

رولز رويس داون
رولز رويس داون

وصلت السيارة الفارهة الشهيرة رولز رويس داون مع غروب الشمس الى نهايتها رسمياً حيث أعلنت شركة صناعة السيارات عن نهاية دورة حياتها بعد مصير شقيقها الكوبيه رايث.

رولز رويس داون

بعد النجاح الكبير الذي حققته رولز رويس فانتوم دروبهيد كوبيه، ظهرت داون في العصر الحديث لأول مرة في عام 2015 ، مع طراز بلاك بادج الأكثر قوة في عام 2017. السيارة الفاخرة ذات الأربعة مقاعد القابلة للتحويل مع سقف من القماش وأبواب بمفصلات خلفية قريبة المتعلقة بسيارة رايث كوبيه وسيارة جوست سيدان من الجيل الأول المتوقفة. 

رولز رويس داون

تعتمد السيارة رولز رويس داون على محرك V12 مزدوج التوربو سعة 6.6 لتر ينتج 563 حصان (420 كيلو واط / 571 حصانًا) في الطراز القياسي أو 593 حصانًا (442 كيلو واط / 601 حصانًا) في بلاك بادج.

 

تتفاخر الشركة أيضًا بكون داون "أهدأ سيارة مكشوفة في العالم" ، وذلك بفضل الأداء الاستثنائي لعزل الضوضاء لسقف القماش والعناية الخاصة بتدفق الهواء والديناميكا الهوائية عندما تكون عاريات.

رولز رويس داون

تم إغلاق الطلبات لـ شراء سيارة داون في مارس 2022 ، ولكن استمر الإنتاج لتلبية الطلبات المتراكمة، حيث أثبتت أنها الأفضل مبيعًا في تاريخ العلامة التجارية ولكنها لن تحصل على خليفة على الأقل في الوقت الحالي.

رولز رويس داون

بينما تظل رولز رويس صامتة بشأن الخطط المستقبلية ، لا نتوقع منها البقاء بدون انتاج سيارة قابلة للتحويل لفترة طويلة، وفي هذا السياق ، يمكن أن يأتي قريباً إصدار من سيارة جوست الكهربائية بالكامل في المستقبل ، تغطي الفجوة التي تم تشكيلها حديثًا في المجموعة الحالية. 

رولز رويس الكوبية رايث V12 جوست

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