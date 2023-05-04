آبل تواجه دعوى قضائية بقيمة 1.6 مليار جنيه إسترليني في المملكة المتحدة

أفادت تقارير أن شركة آبل تواجه دعوى قضائية بقيمة تقدر بحوالي 1.6 مليار جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، بسبب ميزة تسمى اختناق البطارية والتي تم تصميمها لإبطاء هواتف آيفون ذات البطاريات القديمة.

وبحسب موقع GSMArena فإن قيمة الدعوى المعنية تبلغ 1.6 مليار جنيه إسترليني وقد قدمها “جاستن جوتمان” نيابة عن المستخدمين المقيمين في المملكة المتحدة المتأثرين بـ "اختناق البطارية" لهواتف آيفون القديمة من طرز iPhone 6 و 6s.

ويجادل محامو جوتمان بأن شركة آبل أخفت مشاكل مع بطاريات هواتف آيفون القديمة من خلال الحد من الأداء، وفي الوقت ذاته تحاول شركة آبل بمنع الدعوى من خلال الاستئناف أمام محكمة لندن.

ويزعم محامو شركة آبل أن الدعوى "لا أساس لها" ، وأن عددًا صغيرًا فقط من بطاريات هواتف آيفون القديمة معيبة ، والتي عرضت عليها شركة آبل بدائل مجانية للبطاريات.

ويشير محامو “جوتمان” مقدم الدعوى إلى تسوية شركة آبل لعام 2020 لدعوى جماعية في الولايات المتحدة كدليل على أن شركة آبل كانت مذنبة بإبطاء بطاريات هواتف آيفون، إلا أن شركة آبل تشير إلى الاعتذار العام الذي أصدرته في عام 2017 وبدائل البطارية الأرخص التي قدمتها نتيجة لذلك.