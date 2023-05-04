بنسبة 37%.. لجنة الصناعة بالحوار الوطنى: المحور الاقتصادى حصل على أعلى مقترحات

قال النائب أحمد بهاء شلبى مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، إن الجلسة الافتتاحية شهدت حصول المحور الاقتصادى على أعلى مقترحات من جملة المقترحات التي تلقاها الحوار الوطنى بحوالي 37 %، وذلك دليل على أن المواطن يهتم بالمحور الاقتصادى.



وأضاف “أحمد بهاء” خلال حواره ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن الحوار يستهدف طرح الحلول في المقام الأول، منوها بأن لجنة الصناعة وضعت 4 محاور، أولهم دراسة اسباب تراجع الصناعة عن مساهمتها في الناتج القومي.





ولفت إلى أن التدفقات النقدية وتوافر الخامات، يمثلان تحدي كبير للصناعة، ونستهدف حل تلك المشاكل وتوفير الحلول للمصنعين.



