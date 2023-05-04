مدحت العدل: الشباب مستقبل مصر.. والإرادة السياسية ضمانة قوية لنجاح الحوار الوطني

قال الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، عضو الحوار الوطني، إن الاختلاف في الرأي والرأي الآخر، قوة للوطن، ولكن لا بد من الاتفاق على مصلحة الوطن.

وأضاف مدحت العدل ، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "cbc"، :" المشاركون بالحوار الوطني جايين بقلب مفتوح، وفرحان بالحوار، والمشاركون بقلب مفتوح".

وذكر الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، أن الفن لاعب هام، وأحد أهم عناصر القوة الناعمة، مضيفا أن هناك عدد من القضايا الاجتماعية التي تم الاشاره إليها في الدراما المصرية خلال الفترة الأخيرة، معقبا:"أشكر القائمين على الأمر في التقاط القضايا الفنية وتحويلها لقوانين وتشريعات في صالح المواطن المصري".

وشدد على أهمية الاستفادة من مخرجات الحوار الوطني، مضيفًا أن الرغبة السياسية أحد الضمانات القوية لنجاح الحوار الوطني.

وأكد على ضرورة تناول كل الملفات بما يصب في صالح الوطن، فالشارع المصري ذكي ويدرك أهمية تلك القضايا وينتظر المزيد، موجها رسالته حول أهمية الشباب ، قائلا إنهم مستقبل مصر، وسعيد بالمشاركة القوية وننتظر حضور فاعل لهم، ويجب وضع حلقات أصغر للحوار في كل مدن مصر.

https://www.youtube.com/live/TF-P1XhLlZU?feature=share