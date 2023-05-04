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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. مصرع وإصابة 26 شخصًا بحادث الوادي الجديد

حادث الوادي
حادث الوادي

وصلت حتي الآن بيانات 26 من ضحايا حادث تصادم حافلة ركاب الوادي الجديد، مع شاحنة نقل مع مقطورة  بالقرب من قرية المنيرة بطريق " الخارجة – أسيوط شمال مدينة الخارجة بحوالي 30 كم.

ووصل حتى الآن جثامين الضحايا والمصابين بواقع 3 وفيات و23 مصابا وجاري نقل باقي الضحايا من موقع الحادث لمستشفى الخارجة التخصصي جاري نقل باقي الجثث المصابين لمستشي الخارجه 

 

وجاءت بيانات المصابين والوفيات كالتالي:

مالك صبرى عبد الرحمن 9 أعوام، محمد حسين جاب الله، 22 عاما، عبدالرحمن حسين جاب الله 18 عاما، عادل السيد محمد 45 عاما محمد زكريا أحمد 37 عاما، صابر عبدالرحمن محمد 36 عاما، معتصم صابر شحاته 5 أعوام، طارق عبدالمنعم محمد 6 وصل المذكور جثة هامدة مليكة مصطفى حسين 8 شهور وصلت المذكورة جثة هامدة ندى خالد على 24 عاما،  هدى فتحى محمود 16 عاما مصطفى حسين حماد 28 عاما  محمد رأفت كمال 21 عاما، أحمد ربيع الشيخ 40 عاما ميرفت امين سيد 40 عاما، ماجد طلعت محمد 42 عاما محمد احمد عجيزى 27 عاما ممدوح خضر محمد 20 عاما سالم محمد رشدى 59 محمد احمد عبدالقادر 53 عاما، حمدى حافظ 49 عاما، حمدى عبد الرافع سنوسى 50 عاما، ياسر عبدالرحيم محمود 40 عاما،  أحمد محمد أحمد 36 عاما، أحمد محمد سيد 45 عاما، حميدة عبدالرافع محمد 5 أعوام، صالح فرج صالح 20 عاما،  داليا صابر زكى 18عاما،  محمد إسماعيل محمد  43 عاما. وصل المذكور جثة هامدة.

وجاري استكمال البيانات بمجرد وصول الجثامين لمستشفى الخارجة التخصصي بعد دفع 10 سيارات إسعاف لموقع الحادث.

إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة بانقلاب ملاكي في الوادي الجديد

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