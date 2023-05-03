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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة بانقلاب ملاكي في الوادي الجديد

اسعاف
اسعاف

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة اليوم الأربعاء، جراء حادث انقلاب سيارة ملاكي، اليوم، بمركز الخارجة فى محافظة الوادى الجديد 

تلقي اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطار أمنى، من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة في الطريق الواصل بين مركز الخارجة ومحافظة أسيوط، وتبين انقلاب سيارة ملاكى بمنطقة الكيلو 180 طريق "الخارجة – أسيوط".

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أسفر الحادث عن إصابة كل من الصادق بيومى محمد 59 سنة، فتحية أحمد عبد اللاه 55 سنة، هناء أنور صديق 32 سنة، ياسمين أشرف صادق 3 سنوات، محمود أشرف صادق، آية صلاح حسن 23 سنة، خلود حسن حمدى سنتان.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجرى الدفع بمعدات الإنقاذ والأوناش لموقع الحادث، لرفع حطام وآثاره من الطريق وإعادة السيولة المرورية لطبيعتها بالطريق مرة أخرى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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