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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لاستخدامها مع الصم بالمحاكم.. تدريب طلاب حقوق جنوب الوادي على لغة الإشارة

كلية الحقوق بقنا
كلية الحقوق بقنا


 

نظمت لجنة الجوالة باتحاد طلاب كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا، ندوة لتعليم لغة الإشارة لطلاب الكلية، تناولت التعريف بلغة الإشارة، وثقافة مجتمع الأشخاص الصم، بالإضافة للتدريب العملى على لغة الإشارة، ومدى فائدتها في العمل المهنى كمحامي، أو كمحقق مستقبلا.
 

جاء ذلك برعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور محمد رشدي إبراهيم، عميد كلية الحقوق، وبحضور الدكتور أحمد عبد الموجود زكير، استاذ القانون الجنائي المساعد بالكلية، والدكتور عباس مصطفى، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وحاضر في الندوة الدكتور محمد المنشاوى، المدرس بكلية التربية النوعية، وأحمد سعد محمد، بمدرسة الأمل للصم بنين بقنا.

 

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قال الدكتور محمد رشدي إبراهيم، عميد كلية الحقوق بقنا، إن الدورة تأتي في إطار حرص الجامعة، على تنفيذ كافة الفعاليات التي تساهم في صقل مهاراتهم، من أجل مجتمع جامعي دامج بلا حواجز، ولذلك جاء الاهتمام بتعليم لغة الإشارة، للتعامل مع الطلاب وغيرهم مستخدمي تلك اللغة، فى ضور اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالقادرون باختلاف لدمجهم في كافة الأنشطة.
 

و قال الدكتور أحمد زكير، استاذ القانون الجنائى، إن تعلم لغة الإشارة له أهمية لطلاب كلية الحقوق، فقد يضطر كل خريج في مجال عمله إلى التعامل بهذه اللغة سواء في مجال المحاماة أو جهات التحقيق أو القضاء في حالة تعذر وجود مترجم للغة الإشارة.

 

و أكد زكير، أن تعلم هذه اللغة يسهل على خريج كلية الحقوق التواصل مع الموكلين والمتهمين والشهود، وأن العديد من الدول تشجع على تعلم لغة الصم والبكم لأنها تعتبر جزء من التنوع اللغوي والثقافي الموجود في المجتمعات وضرورة ملحة باعتبار أنه الشرط الأساسي لنمو المجتمعات هو التواصل البناء، مثمناً اهتمام القيادة السياسية بالقادرون باختلاف ودمجهم في كافة الأنشطة والفعاليات فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
 

و  أشار الدكتور عباس مصطفى عباس، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، إلى أن لعلم الإشارة فائدة كبيرة لطلاب كلية الحقوق، حيث أن دراستهم في كليات الحقوق تهتم بهذا الأمر، فالتعبير عن الإرادة لم يقيده المشرع بوجه معين أو بطريقة معينة، ذلك أن كل الأشخاص ليس لديهم القدرة عن التعبير عن إرادتهم بالطرق والوسائل المعروفة كالكتابة أو الكلام.

 

وتابع عباس، ومن ثم كانت لدى المشرع سعة صدرية ورحابة في السماح للأشخاص بالتعبير عن إرادتهم بما يملكونه من وسائل، حتى أن الشهادة بالنسبة للصم والبكم تكون من خلال الإشارة المعهودة، ومن ثم فإن المحكمة أو النيابة أو الخصم ليس لديهم معرفة تامة بهذه الإشارة وبالتالي يتوقف الأمر كله على الخبير الذى يتم الاستعانة به في هذا الأمر، ومن ثم كان لابد من معرفة هؤلاء أو على الأقل تكون لديهم دراية وعلم بهذه الإشارة، و نعنى بهؤلاء هيئة المحكمة والمحامين والخصم وأصحاب الشأن.

 

وأشار الدكتور محمد المنشاوي، إلى أبرز النقاط الواجب مراعاتها عند تعلم لغة الإشارة، ومنها المكان أو الحيز أو الإطار الإشاري الذي يتم فيه عمل الإشارة، وعدد حركات الإشارة، وعمل الإشارة كما هى بالضبط سواء أخذتها من قاموس أو فلاشه أو مترجم حتى لا تختلط بإشارة أخرى، مع مراعاة التركيب وهى عمل اشارتين مما يؤدى إلى إشارة أخرى مثل إشارة" أب + أخ = عم" ، لافتاً إلى أن هناك قاعدة أساسية عند تعلم الأبجدية الهجائية هي أن يكون باطن اليد ناحية المستقبل، وعند تعلم الاعداد الاشارية يكون ظهر اليد ناحية المستقبل.

 

و أوضح المنشاوى، بأن للإشارة ٦ أنواع، هي إشارة دولية واشارة عربية متفق عليها فى 18 دولة، وإشارة محلية وهى المتعارف عليها داخل مصر، واشارة خاصة وهى خاصة بينهم فقط، والإشارة الوصفية، والإشارة البيئية، وهى تستخدم مع الأشخاص الذين لم يلتحقوا بالمدرسة.


 

كلية حقوق قنا

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جامعه جامعة جنوب الوادي كلية الحقوق لغة الاشارة الجمهورية الجديدة الأبجدية الهجائية قنا

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